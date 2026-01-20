En la más reciente edición de “Amor y Fuego”, los conductores se mostraron sorprendidos al constatar que Samahara Lobatón continúa con su vida con total normalidad, a pesar de la brutal agresión sufrida por Bryan Torres.
Cabe recordar que hace unos días Melissa Klug participó en un enlace en vivo con el programa de espectáculos, donde solicitó a las autoridades que actúen y otorguen impedimento de salida a Bryan Torres, por temor a la seguridad de su hija.
“Él ha intentado matar a mi hija, estoy hablando con los fiscales, pero no entiendo por qué se demoran tanto. Yo tengo personas que me dicen que se va a escapar del país, se va a ir, están tratando de llevárselo. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?, ¿por qué no lo agarran mientras van avanzando las investigaciones?”, manifestó la “Blanca de Chucuito”.
Este martes, Gigi Mitre se pronunció sobre este caso y consideró que podría existir una amenaza de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, lo que, según indicó, explicaría por qué hasta ahora ella no ha presentado denuncia alguna.
“De verdad, ambos están en un bucle enfermizo; yo a estas alturas podría pensar que ella está siendo amenazada. Porque ese nivel de agresión, hemos visto cómo él ha tratado de matarla. Si tú sigues con alguien que te ha tratado de matar, ya no sé qué enfermedad es”, sostuvo.
Asimismo, Gigi Mitre cuestionó duramente que Samahara Lobatón esté vendiendo sus redes sociales y enfocándose únicamente en “facturar”, a pesar de la difícil situación que atraviesa.
“Para colmo, ni siquiera lo quiere denunciar, o él tiene información de ella y la tiene así (amenazada); me parece una cosa rarísima. Ahora está vendiendo redes sociales; la gente te sigue a ti y luego tú le sacas la vuelta. Qué falsedad”, finalizó.