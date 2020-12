El integrante de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto prefiere por estos días estar soltero porque así está más tranquilo. Él está dedicado a su trabajo y su familia.

Así lo señaló para América Espectáculos donde aseguró que no piensa en tener una relación por el momento su prioridad son sus hijas.

“La verdad no pienso en eso. Estoy en otra, estoy viendo cosas para mí para mis hijas. No estoy pensando en una cercanía con alguien. Por ahora estoy tranquilo, lo estoy pasando bonito. Me estoy divirtiendo. Y creo que eso es lo más importante”, señaló Gino Assereto.

El popular ‘Tiburon’ tuvo dulces palabras para la conductora de ‘En boca de todos’ Tula Rodríguez, quien aseguró que “Gino está bien guapo, está en su punto. Es el doctor que necesito para que me chequee y estar sana”.

“Tulita está sana. Tulita es lo máximo, es la más preciosa de ese programa. Hay envidia de ese Rondón y Carloncho que la paran vacilando que esta subidita de peso”, señaló el guerrero.

Desde que Gino Assereto rompió su relación con la actual conductora de ‘Esto es guerra’, Jazmín Pinedo, con quien tiene una hija, no se le conoce pareja.