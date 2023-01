El chico reality Gino Assereto respondió a usuario que le pidió retomar su relación con la presentadora Jazmín Pinedo por el bienestar de su hija.

Cabe mencionar que el modelo y la conductora de “+Espectáculos” fueron pareja durante casi siete años y tuvieron una hija, de ahora siete años.

En su cuenta de Instagram, Assereto publicó una fotografía acompañada de un mensaje por el fin del 2022. “Con tu información viví el milagro, encontré luz y sentido a mi paso por este mundo. Este 2023 seguimos en el camino”, escribió.

Asimismo, el ex participante de “Esto Es Guerra” le contestó a un usuario que le propuso regresar con la madre de su hija por el bien de la menor. “La felicidad no requiere dependencias”, expresó.

Jazmín Pinedo sobre rumores de un nuevo romance: “Cuando Dios te pone a alguien en el camino, no puedo negarme”

La presentadora visitó el último sábado el programa “El reventonazo de la Chola” y abrió su corazón al tocar diversos temas, entre ellos, sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera.

“Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, expresó Jazmín Pinedo.

TE PUEDE INTERESAR