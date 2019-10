Gino Pesaressi responde a las críticas por su inclusión en nueva versión de "Pataclaun" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocerse al elenco que formará parte de la nueva versión de "Pataclaun" dirigida por July Naters, Gino Pesaressi habló sobre su participación en el espectáculo teatral y respondió a las críticas que han surgido por su incursión en el claun.

"Yo creo que la tiene gente menos expectativas de mí y cuando me ven haciendo mi trabajo, es como que más satisfactorio escuchar 'no sabía que bailabas', 'no sabía que cantabas', etc. En realidad yo creo que hay muchos pre-conceptos que es lo que también intentamos quitar", comentó en un primer momento el exchico reality.

Asimismo, Gino Pesaressi marcó distancia de su excompañero Nicola Porcella, quien recibió duras críticas e incluso fue comparado con una "puerta" en su faceta como actor.

"Yo soy una persona que simplemente me gusta hacer las cosas bien, sea en el hábito hogareño hasta en mi trabajo me gusta esforzarme para que lo que muestro sea lo más cercano a lo que busca un director o la tele", señaló.

"Siempre va a haber un prejuicio... Simplemente a la gente que ya está criticando de antemano, que dé una chance, que vaya al teatro", agregó Gino Pesaressi en respuesta a sus detractores.