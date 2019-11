Gisela Ponce de León y Cesar Ritter le envían palabras de aliento a Anahí de Cárdenas

Síguenos en Facebook

Anahí de Cárdenas reveló este fin de semana que padece de cáncer de mamá. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un video en el que se mostró tranquila y pidió respeto a su privacidad.

“El día de hoy tengo una noticia particular, nunca en mi vida pensé estar compartiendo esto, pero creo que para mí será bueno decirlo porque me ayudará a procesar lo que me está sucediendo y quizás también ayudar a mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.El día lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía porque aún no me la creo”, expresó la modelo al inicio de su clip.

Como era de esperarse la noticia sorprendió a sus seguidores y también a sus colegas, quienes en los comentarios se pronunciaron y le dejaron palabras de aliento para que afronte este difícil momento.

Tatiana Astengo fue una de las primeras en manifestarse y le aseguró que estará pendiente de su recuperación. “Estoy segura que todo va a salir muy bien. Solo se trata de un ‘maestro’ con un mensaje, pero tú ya estás preparada. Aquí estamos pendientes de tu proceso de superación”, escribió la actriz de “De vuelta al barrio”.

Gisela Ponce de León también le escribió un emotivo mensaje en donde sostuvo estar orgullosa de tener a Anahí como amiga.

“Eres la mejor del mundo, estoy orgullosa de ser tu amiga. Todo va a estar más que bien, no será de otra manera, te adoro con todo mi corazón. Compartir lo que está pasando requiere de valentía y de mucha luz para dar, lo que estás haciendo es maravilloso hermana. Todos estamos agradecidos por ti. ¡Vamos a botar al cuco del cuarto! 5,6”, dijo la artista.

“¡Valiente!!! Te deseo todo lo mejor para ti amiga. FUERZA”, escribió por su lado Cesar Ritter.

Artistas como Carolian Cano, Laura Spoya, y Natalia Salas, no dudaron en enviar mensajes de aliento a la actriz. Muchos resaltaron la fortaleza de la artista para dar la noticia y le pidieron que no se rinda.