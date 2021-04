Este lunes, Gisela Valcárcel anunció, a través de un spot publicitario, su regreso a la pantalla chica lo que emocionó a su público que la acompaño todos los sábados por la noche con el reality ‘El artista de año’ y ‘El gran show’.

Aunque aún no han anunciado su fecha de retorno ni el horario por el que saldrá, su productora GV, está lanzando promociones de intriga de lo que será la nueva producción nacional que conducirá la reconocida conductora.

Valcárcel aprovechó un video promocional de su regreso para enviar un mensaje de aliento a las todas familias que han sido golpeadas por la pandemia del coronavirus. La primera parte del video se lee: “Hace un año nuestras vidas cambiaron. Hace un año muchas luces se apagaron”.

Luego, se escucha decir a Gisela Valcárcel: “Que este encierro en nuestras casas no nos traiga depresión, que nos traiga ánimos e ilusión por lo que vendrá”.

El video continúa con el contundente mensaje: “Y así lo esencial salió a la luz: La ilusión de que todo mejorará, la fe se convirtió en nuestro motor, la familia nuestro motivo. Y porque pensamos en la familia cuando menos lo pienses, Gisela vuelve”.

Ethel Pozo emocionada con regreso de Gisela Valcárcel a la TV

Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel, se mostró muy emocionada, en la edición de este martes de ‘América Hoy, por el retorno de su madre a la pantalla chica. Ella se tomó unos minutos para expresar su alegría en su programa.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para, mi madre, todos los sábados estará nuevamente... Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran los mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto... “El gran show le ha cambiado la vida a muchos talentos peruanos, cada vez que alguien pisa esa pista de baile, su vida cambia”, dijo Pozo.