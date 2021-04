El productor de televisión, Ricardo Morán está alejado de la pantalla chica, pero no es ajeno a lo que acontece el mundo del espectáculo como las recientes críticas que le llovieron a la actriz Mayra Couto tras recibir un premio de S/ 75 mil del Ministerio de Cultura.

Este premio, que ganó en el apartado Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), se le brindó para que pueda grabar el primer capítulo de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida en redes sociales.

El productor Ricardo Morán explicó que más que un premio, este fue un incentivo económico que el Estado está obligado a dar con el fin de que proyectos interesantes puedan ver la luz.

“Es una tontería que la gente se exalte por eso. Eso no es un premio, es un incentivo. Se le da el nombre de premio en el mundo cultural, pero son incentivos para que la gente pueda desarrollar sus proyectos y tiene que ser lo más diversos posibles. Entonces, por definición, ya que la empresa privada o los auspiciadores no va a auspiciar esas cosas que no sean comerciales y para que haya proyectos interesantes y de autor, el Estado está en la obligación de pagar para que esos proyectos existan”, dijo Ricardo Morán al ser consultado sobre este tema en su cuenta en Instagram.

“Y este incentivo económico, al igual que se da para los largometrajes, y deberían darse para las obras de teatro, son precisamente premios culturales para el desarrollo de proyectos interesantes y que de otra forma no verían a luz”, agregó el fundador de ‘Rayo en la botella’.

Viceministra de Cultura defiende premio de S/75 mil a Mayra Couto

La viceministra de Cultura, Leslie Urteaga, salió al frente para defender la entrega de S/75 mil a la actriz Mayra Couto para la realización de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’.

“El premio, en este caso, forma parte de una política que ya está instalada en el ministerio, o en el gobierno, en el Perú, desde el año 1996, que forma parte de la Ley del Cine, una política que se ha mantenido. El sector cultura forma parte de la cadena productiva y retirar o tomar otra decisión respecto a esta política que ya está instaurada, de los premios y los concursos sería todavía más perjudicial para el sector”, dijo Leslie Urteaga en una entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP el mes de marzo.

“Estos premios se han mantenido. Los apoyos económicos han sido una respuesta frente al contexto COVID. Los estímulos económicos forman parte de otra política de financiamiento que tienen todos los países”, y precisó que “el Perú es uno de los países que menos invierte en fuentes de financiamiento para el sector Cultura a nivel de la región”, agregó la funcionaria.

