La hermana menor de Gisela Valcárcel, Martha Valcárcel, falleció la mañana de este jueves tras perder una dura batalla contra el cáncer. Ethel Pozo no dudó en utilizar las redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su tía fallecida.

“Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita! Para los que no te conocen, diré que fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que sí tuvimos esa dicha, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora”, se lee en el extenso post que compartió en su cuenta de Instagram.

“Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita. Decir que te voy a recordar todos los días de mi vida, sería poco... tú mereces que te ame a cada momento, porque así nos amabas tú a nosotras”, agrega la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Ethel Pozo recordó que pudo cumplir su sueño de celebrar juntas la Navidad pasada y cocinarle como ella lo hacía cuando Ethel era una niña.

“Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que ‘El verdadero amor es para siempre, nunca muere’ y así será siempre nuestro amor por ti. Te amamos tía Martha, no te has ido, ahora nos cuidas y engríes desde el cielo. Dome, Lua y yo no te olvidaremos jamás. Hasta siempre”, se lee al final de su publicación.

La conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ recibió las condolencias de varias figuras de la farándula como Natalie Vértiz, Tilsa Lozano y Carlos Cacho.