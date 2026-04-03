El exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, y el aún burgomaestre de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, oficializaron su inscripción como candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 por el movimiento regional Fuerza Arequipeña.

Zegarra postula al Gobierno Regional de Arequipa, mientras que Vera busca la alcaldía provincial. Ambos candidatos registran antecedentes judiciales por distintos delitos, sin embargo, las sentencias en su contra fueron anuladas y se dispuso la realización de nuevos juicios orales.

En el caso de Zegarra, en mayo de 2025 fue sentenciado junto a sus funcionarios a seis años de prisión efectiva como autor del delito de colusión agravada, en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) cuando ejercía como alcalde en 2018. No obstante, en noviembre de ese mismo año, una sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

Por su parte, Vera fue condenado a cinco años de prisión, pena que fue convertida en jornadas de servicio comunitario por el delito de enriquecimiento ilícito, tras detectarse un desbalance patrimonial de 128 mil soles. Ante ello, el burgomaestre estuvo prófugo de la justicia y en diciembre de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones anuló dicha sentencia, entonces, reapareció de la clandestinidad para volver a asumir la alcaldía de Cerro Colorado.

La Sala, al igual que en el caso de Zegarra, también dispuso la realización de un nuevo proceso judicial.

Según la Fiscalía, el alcalde no sustentó el origen de sus ingresos, al considerar poco creíble su versión de haber generado utilidades por 100 mil soles con la crianza de patos pekinés, actividad de la cual no se halló evidencia suficiente.

Las anulaciones de las sentencias les fueron favorables, pues ahora, ambos candidatos continúan en carrera electoral mientras se desarrollan los nuevos procesos judiciales en su contra.