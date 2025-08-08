Alejada de la televisión por decisión propia, Gisela Valcárcel no deja de emprender nuevos proyectos. La popular figura del mundo del entretenimiento , esta vez en su faceta de empresaria, anuncia el lanzamiento de “WIN by Gisela”, una nueva línea de ropa deportiva creada en colaboración con la reconocida marca peruana WIN.

“Hay proyectos que te llenan el corazón… y este es uno de ellos”, cuenta Gisela, quien confiesa que ya usaba prendas de la marca mucho antes de conocer a quienes la lideran. “Un día, cuando me iba de viaje, me di cuenta de que la ropa que más usaba era cómoda, me hacía sentir bien y me encantaba cómo se veía. Le di vueltas a la idea y soñé con compartir ese estilo con otras mujeres”.

"Todavía no puedo contarles todo, pero sí puedo decirles que lo que viene me emociona muchísimo", dice Gisela Valcárcel.

Gisela, tras decidir su nuevo emprendimiento, se reunió con la directora de la citada marca por la que quería apostar y nació “WIN by Gisela”. Desde entonces, ambas comenzaron a trabajar juntas en una propuesta que refleja el estilo de vida de la presentadora de televisión: funcional, moderno y auténtico. “Todas debemos sentirnos cómodas con lo que nos ponemos… y por supuesto, ¡para lucirnos! Porque, ¿a quién no le gusta que su amiga le diga: ‘¡Qué bien te ves!’?”, añade la rubia.

El reciente lanzamiento de Valçárcel” marca una nueva etapa en la vida de la empresaria, una que celebra no solo su evolución personal, sino también el talento emprendedor de las mujeres peruanas. “Todavía no puedo contarles todo, pero sí puedo decirles que lo que viene me emociona muchísimo. Sé que lo van a amar tanto como yo”, finaliza.