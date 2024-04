¿Gisela Valcárcel mandó fuerte indirecta a Yaco Eskenazi en medio de polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

¿Se une al enfrentamiento? Gisela Valcárcel sorprendió con un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Yaco Eskenazi, luego de la entrevista que el examigo de Ethel Pozo diera en el programa ‘Amor y Fuego’.

Las declaraciones del exconductor de televisión llegaron en medio de la polémica entra su esposa, Natalie Vértiz y la hija de la ‘señito’, Ethel Pozo. Sin embargo, Yaco dijo no tener ningún rencor o problema con la conductora de ‘América Hoy’, pero respaldó y apoyó la posición de la madre de sus hijos.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Aunque Gisela Valcárcel no se ha pronunciado directamente sobre la polémica entre su hija y la modelo Natalie Vértiz, la exconductora compartió a través de redes sociales un peculiar mensaje que sorprendió a sus seguidores.

“Así no más es...deja que hablen, ellos piensan en ti, tú estás en su cerebro desde el amanecer hasta el anochecer. Así que, dale con todo, vive tu vida y siempre pa’ lante”, escribió Gisela. ”No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola”, agregó la popular ‘señito’

¿Gisela Valcárcel mandó fuerte indirecta contra Yaco Eskenazi?

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre la polémica de Natalie Vértiz y Ethel Pozo?

La presencia de Yaco Eskenazi en ‘Amor y Fuego’ captó la atención de todos, especialmente después de la polémica discusión entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo. Eskenazi mantuvo una actitud serena, respaldando a su esposa y defendiendo su postura sobre los hechos.

El exchico reality afirmó que no tomó a mal los comentarios de Pozo, pero defendió a su esposa ante las acusaciones de mentirosa. “Yo no lo tomé a mal lo que dijo Ethel. Pero que le digan mentirosa a Natalie, no lo voy a permitir (...). Mi esposa es incapaz de hacer daño”, aclaró.

“No sabía que Ethel vivía cerca a la casa donde estaba yo. Por algunas cosas no nos hemos juntado, yo sí considero que éramos amigos”, indicó el popular exconductor de televisión.





