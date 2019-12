Leslie Shaw responde luego que Mario Hart no saliera a cantar con ella

¿No la quiere ver? Leslie Shaw se presentó en el programa de Gisela Valcárcel, “El Dúo perfecto”, para cantar su último tema musical junto a los participantes, pero, al inicio de reto, Mario Hart desapareció.

El reto consistía en cantar con Leslie para poder obtener puntos extras. Sin embargo, el exchico reality no quiero tener esa ayuda y no se presentó en el escenario.

La cantante Leslie Shaw, quien concursó en "El gran show", dijo estar feliz de regresar a la pista de baile. Cuando le insinuaron que su expareja no habría querido subir al escenario por su presencia, ella prefirió responder con otra pregunta. "¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tenido un accidente?", dijo.

MARIO HART RESPONDE

El exchico reality dio la misma excusa que su compañera Michelle Soifer. “Me estaba cambiando, me torcí el pie y ya fue. No encontraba mi ropa, me dejaron atrás", aseguró el corredor de autos.