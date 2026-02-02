Gisela Valcárcel arribó a Iquitos y no solo causó revuelo en el aeropuerto de la ciudad, sino que también brindó una entrevista en la que se refirió a Magaly Medina y a las recientes comparaciones entre ambas respecto al presupuesto que cada una cobra.

La ‘Señito’ aseguró que no descarta un posible encuentro con la ‘Urraca’ en la ciudad de Iquitos, lugar al que en su momento también llegó la periodista, no obstante, consideró que sería algo complicado.

“No lo descarto, pero no lo creo porque… venir el próximo año para los 29 aniversario yo creo que ya sería como muy pesado para ustedes, pero si ustedes me invitan, lo haré. No creo que además se deban dar estas comparaciones. Yo entiendo que ustedes tengan muy presente a Magaly y la verdad es que también lo agradezco porque ella pertenece a esta industria audiovisual, pero yo no tengo nada que ver con ella ”, manifestó Valcárcel en dicha entrevista.

Gisela subrayó que ambas cumplen roles distintos, por lo que pidió no generar expectativas.

“ Yo animo programas de televisión, ella es periodista. Pienso que hay que dejarla a ella también hacer todo lo que tiene que hacer y lo bien que nos hace disfrutar día a día con sus programas, mientras que yo hago lo mío a través de shows ”, agregó.







