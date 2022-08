Susan Ochoa dijo estar feliz y agradecida por esta nueva etapa como mentora de “La Gran Estrella”. La ganadora de Viña del Mar viene brindando todo su respaldo a Manuel Aumaitre, Natalia Rodríguez-Paiva y Yadira Sosa, integrantes de su equipo con los que busca llegar a la gran final.

“Se lo sacrificado que es salir adelante en esta carrera musical, a mí me ha costado ganarme un nombre solo a base de esfuerzo, trabajo y dedicación basándome en la música y en mis sueños, es difícil pero no imposible”, comentó la cantante.

Pese a que nadie esperaba su regreso al reality de Gisela Valcárcel, Susan asegura que el motivo para aceptar ser parte de este nuevo proyecto fue dar la oportunidad a los nuevos valores, a esos nuevos talentos que aún no tienen un nombre ganado.

“Acá en el Perú hay mucho talento oculto, y es tiempo que se den a conocer nuevos rostros”, refirió cuando se le preguntó sobre el tema.

Es así que la intérprete de “Ya No Mas” estará sábado a sábado acompañando a cada uno de sus concursantes dando las mejores recomendaciones y consejos para que ellos se puedan lucir y dejar todo en el escenario y puedan disputar una final, así como en un momento lo vivió la destacada cantante.

¿Por qué Susan Ochoa se alejó de “El Artista del Año?

La presencia de Susan Ochoa en “La Gran Estrella” llamó la atención de los televidentes, pues nadie imaginó que volvería a trabajar con Gisela Valcárcel después de la polémica que protagonizó en 2019, cuando renunció a “El Artista del Año” tras sentirse minimizada por la mamá de Ethel Pozo.

“Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla. (…) No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)”, expresó la conductora de televisión en aquel momento.

Tras estos comentarios de Valcárcel, Susan Ochoa grabó un video y dio a conocer que renunció a “El Artista del Año” al sentirse minimizada por las palabras de la rubia.

“Doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fueron por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, precisó en el video que difundió en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Tony Succar quedó impactado con el talento de Susan Ochoa

El ganador del Latin Grammy expresó su admiración por la artista peruana, quien regresó a Latina para cantar junto al imitador de Dyango.