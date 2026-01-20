“Explosión de Iquitos” celebrará por todo lo alto sus 28 años de trayectoria artística, consolidándose como la agrupación más representativa de la cumbia amazónica en el país. Para esta gran ocasión, el grupo confirmó la participación de destacadas figuras del entretenimiento y la música nacional, confirmando a Gisela Valcárcel como uno de los rostros estelares. La esperada celebración se realizará el sábado 31 de enero en el local Mr. Pardo de la ciudad de Iquitos, y las entradas ya se encuentran a la venta a través dewww.vaope.com.

Sin lugar a dudas, Explosión de Iquitos ha decidido conmemorar sus 28 años de vida artística como se debe, celebrando junto a su fiel público, que los ha acompañado a lo largo de casi tres décadas de éxitos, giras y renovaciones musicales. La reina de la televisión estará presente durante la gala, desplegando su inconfundible carisma y conectando con el calor humano que solo el público amazónico sabe brindar, en un emotivo reencuentro previo a su esperado retorno a la televisión.

“Iquitos es un lugar mágico al que siempre me he sentido profundamente conectada. Volver me llena de felicidad, y compartir el escenario con una agrupación tan talentosa lo hace aún más especial. Será una noche increíble”, expresó Gisela Valcárcel, confirmando su entusiasmo por formar parte de este histórico aniversario.

Explosión de Iquitos reafirma su liderazgo y vigencia celebrando por todo lo alto sus 28 años de trayectoria artística.

Como parte de esta gran celebración por los 28 años de Explosión de Iquitos, la agrupación anunció además la participación de reconocidos artistas invitados como Brunella Torpoco que llega desde Lima con su orquesta completa, Los Wemblers, danzas típicas de la región y otras grandes sorpresas que se darán a conocer en los próximos días. El público que sigue a la orquesta sabe bien que la música, el baile, las coreografías y el imponente despliegue de luces, sonido y producción audiovisual de primer nivel estarán totalmente garantizados en una noche que promete quedar en la memoria colectiva de la ciudad.

Explosión de Iquitos reafirma su liderazgo y vigencia celebrando por todo lo alto sus 28 años de trayectoria artística, ratificando por qué es considerada un emblema de la música amazónica y una de las agrupaciones más queridas del país, en una fiesta que unirá generaciones y rendirá homenaje a su historia musical.