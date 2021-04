Hace dos meses se despidió de Úrsula Machuca, su divertido personaje en la telenovela “Princesas”, pero Giuliana Muente aún la sigue recordando con ternura, pero sobre todo orgullosa.

“Cuando me mandaron las características del personaje, antes de pasar el casting, yo dije: ‘este papel tiene que ser para mí’. No sabes cómo disfruté leyendo el guión y tuve una corazonada que me hizo decir en ese momento; ‘yo quiero hacer esto’”, cuenta la actriz a Correo.

Y pusiste manos a la obra...

Junto a mi hermana Sandra, que siempre está a mi lado, trabajamos duro e hicimos una muy buena construcción del personaje. Además, yo venía terminando mis estudios de artes escénicas que me dio más seguridad como actriz. Esta vez hice un casting diferente, me reí todo el tiempo, lo disfruté y duró dos horas y media.

Qué importante es disfrutar el trabajo que uno hace. ¿Se logran mejores resultados no?

Cuando salí de la prueba yo dije: ‘no me importa si no quedo en el papel, hoy hice un buen casting’. Es que ser actor no se trata solo de actuar en un escenario convencional, el que realmente lo es, puede hacerlo hasta en la calle y lo va a disfrutar. Creo que el actor siempre debe jugar, a veces nos olvidamos por ponernos nerviosos o por tener mucha presión encima.

Entonces esa es la fórmula para hacer un buen casting. ¿Así fue que te eligieron para “Princesas”?

Y ya te imaginarás mi felicidad cuando me dijeron que había sido elegida. Yo me fijo mucho en las fechas, y el día en que me llamaron para decirme que tenía el papel de Úrsula fue un 9 de octubre, el día del cumpleaños de mi papá ( Beto Danelli). Para mí, siempre es un día de mucha nostalgia y que me hayan dado esa noticia fue como un regalo del cielo. Y esa no fue la única señal asociada con mi papá, empezamos a grabar la novela un 9 de diciembre, el día que él se fue al cielo.

Básico para que un personaje destaque es que todos los actores trabajen en equipo...

Con las que más grababa escenas era con Patricia Portocarrero, Andrea Luna, Tati Calmell y Monchi Brugué y nos llevábamos de maravilla lo que se reflejó en las escenas. Fue increíble la bienvenida que nos dio Patty con una clase de impro, como nuestros personajes eran llevados a la comedia quería ver cómo estábamos. Cuando ella me vio me dijo: ‘tú tienes la vena cómica’.

¿Tu papel en la telenovela y el éxito que tuvo reafirmó tu pasión y elección por las artes escénicas?

Por supuesto que sí, hacer teatro y televisión son totalmente distintos, pero ambos son maravillosos y los quiero siempre en mi vida. Es lo que deseo hacer siempre, en el contexto actual las cosas se complican, pero bueno, hay que seguir los sueños y esperar que todo vuelva a la normalidad y mientras esta llega ,seguir actuando en el escenario que nos presenten.

Formas parte de una familia de artistas. Tu papá Beto Danelli fue un popular cantante y tu hermana Sandra es todo un talento. No fue nada raro que siguieras sus pasos.

Soy la menor de mis hermanos y siempre vi muy natural el hecho de que nos dedicáramos al arte, pero sí me asustaba lo del tema económico. Había sido testigo de cómo te puede ir bien una temporada y de pronto te vas al piso. Yo le contaba a mi mamá de mis preocupaciones y ella siempre me aconsejaba:’ hijita, las cosas siempre se resuelven en el momento, sigue tus sueños, lo demás llega’.

Y es gratificante saber que hay mucho talento joven que está apareciendo y al que le están dando muchas oportunidades.

Hay una generación nueva con ganas de destacar y es básico el apoyo de los directores y productores de teatro y televisión. Yo estoy agradecidísima con Miguel Zuloaga (“Princesas”), él no me llamó por ser conocida, o porque pertenezco a algún tipo de argolla, me llamó para un casting como cualquier persona. Le han dado la oportunidad no solo a mí, sino también a dos de las protagonistas y eso es algo que hay que agradecer.

Giuliana Muente Bayona

Actriz. Licenciada en Artes Escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la actuación, Giuliana es cantante y ha participado en diversas obras de teatro musical.