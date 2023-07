Giuliana Rengifo a Marisol tras echar a su hijo de su casa: “Lo expuso de la forma más baja”

En una entrevista para Trome, Giuliana Rengifo habló sobre la polémica de Marisol tras revelar que había echado a su hijo York Núñez de la casa cuando este le confesó que su novia, Elita Echegaray, estaba embarazada.

“ Expuso a su hijo de una forma baja y a su pareja igual. No respetó que la joven está embarazada y es más sensible. Yo me saco la michi trabajando para mis hijas y siempre les digo ‘lo único que les puedo dejar son sus estudios’ y saben lo que pasa después de una acción, las consecuencias”, expresó indignada.

Sin embargo, reconoció que a veces las personas pueden decir muchas cosas cuando están enojadas, pero no apoya a Marisol en esta ocasión. “ No haría eso, y si lo hiciera no lo expondría públicamente, no hay forma. Ahí se pinta de cuerpo entero y cómo es su corazón ”, manifestó Rengifo.

Por otro lado, considera que la intérprete de ‘Canalla’ se puso celosa de su hijo y afirmó que tiene un carácter muy difícil.

