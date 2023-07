Giuliana Rengifo arremete contra Marisol y Magaly Medina: “Se une con la otra bruja para difamar”

Giuliana Rengifo se pronunció tras la polémica de Marisol cuando reveló que echó a su hijo York Núñez de su casa por haber embarazado a su novia.

La cantante dijo que respeta a la ‘Faraona de la Cumbia’ como artista, sin embargo, como persona deja mucho que desear. Por ese motivo, le envió un mensaje que también fue dirigido para Magaly Medina.

“ La respeto como artista y cantante, tiene una trayectoria y merece mi respeto, pero como persona... Ella se encarga de juzgar a los demás, de unirse con otra bruja para difamar, para hacer leña del árbol caído, siendo mentira todo lo que ellas dos se sentaron a hablar de mí ”, expresó Rengifo a Trome sobre una entrevista de la ‘Urraca’ a Marisol hace unos meses.

¿Qué dijo Marisol sobre Giuliana Rengifo?

En octubre de 2022, Marisol estuvo en el set de ‘Magaly TV: La Firme’ y decidió contestarle a Giuliana Rengifo, luego que la cumbiambera haya dejado entrever que ella se metió en su relación con César Aguilar, su primer esposo y actual manager.

“ Yo no estoy dolida, engañada sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal diciendo con quién he estado y con quien no ”, expresó la intérprete de ‘Canalla’.

“Nosotros seguíamos trabajando y hasta ahora estamos trabajando, si su relación no duró, yo no tengo la culpa. Ella dice que yo soy la culpable de su rompimiento, yo cómo voy a mandar en él, él es una persona felizmente casada ahora y soy amiga de su esposa”, añadió la cantante.

En ese sentido, Marisol indicó que para la cumbiambera es muy fácil atacarla. “ Por eso me odia y dice que yo soy la culpable, pero culpable de qué, yo no mando en la vida de un hombre ”, manifestó.

