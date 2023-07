Mr. Peet, el popular narrador y conductor del programa deportivo ‘A Presión’, hizo una revelación sobre su pasado al contar que un mototaxista le realizó una propuesta indecente. El narrador aseveró que este hecho le causó un trauma.

“Un día me tocó un caso que me traumó, osea, no me traumó pero me dejó (pensando). Yo subo en terno a una mototaxi y le digo que me lleve acá al sauna, hace un tiempo, y me dice: ‘¿Cuántos años tienes’. Yo le digo que cuántos me pone”, contó.

El narrador dijo que el conductor le puso 45 años, sin embargo, su edad era 52 años. “Y me dijo, no quisieras que te haga sexo oral (...) sí, pero un hombre no porque no me gustan los ‘patas’”, reveló.

Tras contar esta anécdota, Mr. Peet dijo que pensó en qué hubiera pasado si eso sucedía. Esta historia la narró en su programa ‘Madrugol’

Mr. Peet es un reconocido narrador y periodista deportivo. Actualmente participa en el programa concurso ‘El Gran Chef: Famosos’.