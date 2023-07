Christian Domínguez habría engañado a Pamela Franco, según Metiche. El conductor de ‘Préndete’ afirmó que el cantante le fue infiel a la bailarina y pidió a ‘Magaly TV: La Firme’ y ‘Amor y Fuego’ que lo ampayen.

“ Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan. Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato ”, expresó.

Además, el compañero de Karla Tarzona mencionó que el artista se quiere separar de Pamela Franco y que ese será su deseo de cumpleaños.

“ Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto. Esa relación esta tibia, tirando para fría ”, sentenció.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)