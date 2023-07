Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán, se pronunció luego de que se difundieran las imágenes junto a Samahara Lobatón, quien fue captada ingresando a su domicilio durante la madrugada, tras oficilizar su separación con Youna, el padre de su hija.

“ Yo no he sido serrucho de nadie. ¿Cómo saben que he dormido con ella? (Metiche: Han salido encapuchados) O sea no puedo sentarme a conversar. No hemos sido los únicos, hemos compartido con más gente ”, afirmó el cantante.

Según Torres, la hija de Melissa Klug y él, solo coincidieron en la discoteca. Posteriormente, la acompañó a su taxi; sin embargo, cuando le preguntaron si hubo un beso, no lo negó y respondió: “ No me acuerdo ”.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre las declaraciones de la popular ‘Blanca de Chucuito’ sobre su persona, se limitó a decir: “De eso no voy a opinar, yo la respeto”, sentenció.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)