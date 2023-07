Paco Bazán, ex arquero de Universitario de Deportes, explicó los verdaderos motivos por los que optó por la castidad tras haberse separado de su esposa.

Cabe mencionar que la presentadora de espectáculos Magaly Medina cuestionó, en su programa, por cual habría sido la razón de tal decisión del deportista.

Al respecto, el conductor del ‘Deportivo’ señaló que optó por esa medida debido a que encontró un refugio importante en su fe.

“Ya soy testimonio, conmigo pasa algo increíble, yo viví lejísimos de Dios toda mi vida y he tenido tanto desde que nací y nunca encontré felicidad, siempre estuve vacío. No me llenaba el dinero, no me llenaba la fama, no me llenaba el amor, la selección peruana, la U, equipos en España, una familia maravillosa, hijos hermosos, padres vivos, benefactores con mucho dinero, nada”, expresó.

Asimismo, Bazán indicó lo importante que han sido sus creencias religiosas para sentirse mejor en los momentos más difíciles.

“Yo he sido un afortunado desde que nací, yo nunca jamás he pasado por el hambre, por ninguna dificultad económica en mi casa, siempre hubo abundancia material y afecto y amor, pero acá (señalando a su corazón) había algo vacío, hasta que Jesucristo me rescató me tiró un cable me sacó de lodazal de una oscuridad que tenía. Y entonces mi vida es mejor, es feliz”, mencionó.

