Paco Bazán, exarquero de Universitario de Deportes, sorprendió al revelar en vivo que se encuentra de su esposa al pasar por una crisis matrimonial.

Durante la última emisión del programa de streaming ‘Erick y Gonzálo’, el presentador de televisión no toleró que hicieran una broma sobre su fe, por lo que renunció y explicó por qué le afectaba tanto.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, expresó.

Asimismo, el conductor de ‘El Deportivo’ mencionó que haría todo por recuperar su relación. “Hasta que eso no ocurra, en sacrificio a eso, por eso es importante para mí. Se trata de mi familia, se trata de lo que yo quisiera y eso está por encima de todo. Según mi fe, estoy convencido de que mi familia se restaurará”, señaló.

El exdeportista finalizando por qué otras razones ya no participará más en el programa. “Mi lucha es espiritual. Mientras eso no ocurra, no toco a nadie que no sea mi esposa. Desde que me senté acá tengo que soportar al ‘Negro’ Galván que me insulta, a Waldir Sáenz, a Eddie Fleischman. Cada uno vive a su manera”, señal.

