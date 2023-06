El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, Paco Bazán, tuvo un intenso intercambio de palabras con Flor Polo Díaz tras negarse a responder algunas preguntas sobre su nueva relación con Luiggi Yarasca y su enfrentamiento con Néstor Villanueva.

Durante la entrevista, la hija de Susy Díaz se mostró incómoda al ser cuestionada por el presentador acerca de su exesposo.

“A pesar de todo lo que ha pasado, lo respeto y lo deseo lo mejor, no pienso tocar este tema... es el padre de mis hijos. Y estoy con nuevo chip, me he reseteado, estoy enfocada en mis hijos, en mis proyectos y temas del pasado quedaron atrás”, expresó Florcita.

Al respecto, el exfutbolista reaccionó con molestia y le increpó por qué se negaba a responder las preguntas. “Pero qué significa que es el ‘padre de mi hijos’, como si fuera una frase trillada...Pero no es algo de tu vida privada porque tú exhibes siempre tu vida privada”, señaló.

“No ha sido así y prefiero mantenerlo al margen de todo. A la gente lo que le interesa es saber qué está haciendo Florcita”, mencionó la empresaria.

Finalmente, el conductor del programa deportivo se mostró disconforme. “No creo que se muy cierto eso, no necesariamente la gente quiere ver tus proyectos porque las personas que han construido su imagen en base a su vida privada han abierto tanto las puertas que después es difícil cerrarlas”, sostuvo.

