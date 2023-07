Rodrigo González a Melissa Klug sobre ampay de Samahara Lobatón: “¿Qué estará pagando? Más hijos, más canas”

Hace un semana, Samahara Lobatón fue vinculada con Byan Torres, amigo de Jefferson Farfán. Tras ello, Melissa Klug dio su opinión y dejó en claro que no lo conoce, sin embargo, varias personas le han dado referencias sobre el joven.

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se preguntaron qué estará pagando la empresaria por la elección de los galanes de su hija. Luego de escuchar la desaprobación de Melissa Klug hacia Bryan Torres, Gigi se preguntó lo siguiente: “ Melissa debe estar harta. Primero le traen a Youna que no lo podía ver, ahora al pinky de Farfán. ¿Cuál será el siguiente? ”.

Posteriormente, el popular ‘Peluchín’ no dudó en opinar tras la vinculación de Samahara Lobatón con Bryan Torres. “ ¿Qué estará pagando? Y ahora va tener hijos. Pero con todo lo que le están haciendo pagar, no aprende. Más hijos, más canas te van a sacar ”.

Melissa Klug sobre Bryan Torres, presunto saliente de Samahara: “No tengo buenas referencias”

Melissa Klug se refirió al cantante de salsa Bryan Torres, el presunto nuevo saliente de su hija Samahara Lobatón, con quien fue captada siendo cercana.

Este viernes 21 de julio para una entrevista para ‘América Hoy’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que no conoce personalmente al íntimo amigo del exfutbolista Jefferson Farfán.

“Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como ‘el chupe’, pero yo no lo conozco, no sé quién es”, expresó.

Asimismo, Klug recordó la vez que Torres declaró en contra de la joven que fue denunciada por haber afirmado tener un romance con Farfán.

“Lo último que vi es que salió a hablar de Olenka (Mejía), de una mujer, ahora imagínate... ¿Hablar de una mujer? Ya sacas tu propias conclusiones de qué persona es. De él no tengo buenas referencias, ¿quién es? todo el mundo sabe de dónde lo conocen”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)