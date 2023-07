Primo de Jefferson Farfán elogia a Melissa Klug: “Es un amor de persona, a mi me tiene un cariño grande”

Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, es el encargado de mover la orquesta ‘Los de la Caliente’, donde Bryan Torres, el nuevo saliente de Samahara Lobatón, es integrante. Asimismo, mencionó que Torres es un cantante que viene ganando notoriedad en la industria musical.

Por otro lado, varios podrían suponer que la familia de la ‘Foquita’ tiene una relación distante con Melissa Klug debido a las demandas públicas del futbolista a la empresaria. Sin embargo, el primo de Farfán es muy indiferente a esta situación y elogió a la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“ Yo veo a Melissita, a Samahara, a Gianellita, a mis sobrinos, Adriano y Jeremy, que están grande, los he visto a todos crecer. Melissa es un amor de persona, a mi me tiene un cariño grande, con Melissa hay una buena relación y no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, a las bebes las conozco desde pequeñísimas ”, expresó a América Espectáculos.

Primo de Jefferson Farfán estrena orquesta

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)