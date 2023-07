La cantante de cumbia Pamela Franco confesó que estuvo de terminar su relación con Christian Domínguez debido al alargamiento de su divorcio con Tania Ríos.

En una entrevista para ‘Hablemos de Belleza’, la cumbiambera reveló que se sentía incómoda y afectada por el hecho de que el padre de su hija aún estuviera casado.

“El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada, tengo la suerte que cuando ahorita ya está conmigo, salió, porque ya yo lo dejaba, no hay forma tantos años, uno espera, pero ya la espera desespera“, expresó.

Asimismo, Franco compartió abiertamente su perspectiva sobre el matrimonio futuro con el conductor de ‘América Hoy’.

“Como mujer no me mata, pero si soñamos, el matrimonio y la pedida tiene que nacer de él. No me sirve de nada casarme si tengo una vida infeliz, sino tengo una persona con la que hago ese enlace y esa conexión, ese apoyo”, señaló.

Christian anuncia que se casará con Pamela Franco tras su divorcio

En ‘América Hoy’, el líder de la ‘Gran Orquesta’ confesó que estuvo confiado en que su separación legal se daría. “Hace cuatro meses se decían que no habían tramites, era una burla a mi señora. No es que el tiempo me dio la razón, yo sabía que esto tenía que darse y se dio. (…) Fue algo muy difícil, pero mi familia es la más contenta”, expresó Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que, tras su divorcio, sí está considerando casarse con Franco. Aunque ahora su prioridad es comprar una nueva casa. “Por supuesto que sí (…) Definitivamente que sí, es por eso que era la ida, he perdido oportunidades por este documento, y era necesario”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR