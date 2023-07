Pilar Gasca descarta matrimonio e hijos con Edwin Sierra: “Estamos bien, somos felices”

Pilar Gasca y Edwin Sierra son una de las parejas más estables de la farándula. Por ese motivo, la empresaria reveló los detalles de su relación con el cómico tras 7 años juntos.

En una entrevista con Trome, la modelo dijo que no tiene ‘planes habituales’ con el humorista porque no lo ven necesario, pues se entienden y son felices. Además, resaltó que una boda, ser padres y convivir se lo dejan para las otras parejas.

“ Nosotros casi convivimos, él tiene su casa y yo mi departamento, pero casi siempre estamos juntos y así estamos bien. Nos entendemos, somos felices. Ya el tema de los hijos, el matrimonio y la convivencia lo dejamos para otros ”, señaló Gasca.

Por otro lado, reveló que Edwin Sierra y ella fueron a un tour europeo por su cumpleaños número 29: “El viernes (14 de julio) cumplí 29 años y Edwin me llevó a Europa como regalo, donde conocí hermosos lugares. Ese fue uno de los tantos regalos que él me da. También anoche nos fuimos a cenar. Mi mamá y hermana me sorprendieron con un almuerzo y un hermoso arreglo de flores rosaditas. Edwin me regaló rosas rojas. Todo muy bonito”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)