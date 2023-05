Pilar Gasca se hizo tatuajes por amor a Edwin Sierra: “Así la relación se acabe, siempre habrá amistad”

Pilar Gasca reveló que se realizó tres tatuajes que representan su amor y lealtad por Edwin Sierra, con quien cumplirá 7 años de relación y aseguró que los seguirá conservando aunque termine su relación.

“El primer tatuaje que me hice por Edwin fue en el 2016, en época de circo. Nosotros empezamos la relación el 2 de julio del 2016 y yo me hice el primer tatuaje el 2 de julio del mismo año. Me tatúe su firma en mi cadera. El segundo tatuaje de él fue hace tres años, que es un corazón y dentro de él está la inicial de su nombre. Mi tercer tatuaje que me acabo de realizar no solo es por amor, pues nuestra relación ya sobrepasó los límites del amor de pareja, sino es por agradecimiento ”, manifestó la empresaria.

“Así la relación se acabe, siempre habrá una amistad entre nosotros. Así la gente se moleste, llore, patalee, se pique o rasque las vestiduras, créanme que la amistad nunca va a morir. Es algo que ya hemos conversamos, somos personas maduras y tenemos palabra”, añadió.

En ese sentido, consideró que es una “ridiculez” creer que te de mala suerte si uno decide tatuarse el nombre o inicial de una pareja. ”Varias personas me han comentado en redes y me dicen: ‘Ahora vas a terminar tu relación’, pero me río. Yo me tatúe al mes de relación con Edwin, así que los tatuajes no tienen nada que ver. Mientras que la relación esté bonita y fuerte, puedes tatuarte lo que se de té la gana. No creo en esas cosas, así que para las envidiosas... no voy a terminar mi relación ”, sostuvo.

Por otro lado, contó que el 2 de julio cumplirá 7 años junto al humorista y lo celebrarán en Europa. “Será la segunda vez que nos vamos por allá, la primera vez fuimos en temporada de invierno y ahora será en un clima súper cálido. Disfrutamos mucho de viajar y de nuestra compañía”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO