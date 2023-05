Milena Zárate recordó durante una entrevista, para el canal de YouTube “Edson, Pa Qué Más”, cómo se hizo conocida en el país tras su relación con Edwin Sierra.

La cantante colombiana, quien recientemente revivió su enemistad con Greicy Ortega, aseguró que se siente agradecida con el cómico por haberle ayudado a tener más popularidad en la televisión peruana.

“Aprendí muchas cosas, yo me hice conocida por Edwin Sierra, yo eso no lo puedo negar nunca, yo puedo ser todo menos desagradecida”, expresó la ex concursante de ‘El Gran Show’.

Cabe mencionar que Zárate ganó notoriedad, en los medios de comunicación, tras acusar a su hermana menor de haberse entrometido en su relación con el padre de su hija.

Milena Zárate asustada tras sufrir choque vehicular

“Me acaban de estrellar acá en Benavides, voy con mi hija. Este carro supuestamente se le han vaciado los frenos. Imagínense si pasaba una persona, la terminaba matando automáticamente. Hasta ahorita sigo esperando que vengan a solucionarme, ya llamamos a la policía”, señaló Zárate.

Asimismo, la bailarina aseguró estar preocupada por lo peligroso que pudo haber sido el accidente. “Estoy un ‘mar de nervios’, vengo con mi ‘gorda’. Ese carro de allá, que les acabo de mostrar, nos acaba de estrellar por la parte de atrás. (...) La verdad a mí nunca me ha pasado, estoy súper nerviosa. Estoy esperando que venga la Policía y los del seguro de esa empresa porque me ha arañado toda la puerta de atrás”, expresó.

