Milena Zárate no tuvo reparos en opinar sobre Jossmery Toledo y el ampay que difundió Magaly Medina de ella y Paolo Hurtado besándose en Cusco.

“Hasta dónde puede llegar una mujer sin tener el menor escrúpulo, ni valor, ni amor propio. Habiendo tantos hombres separados, solteros y solos, cómo pudo ser tan sinvergüenza y no tener sangre en la cara”, contó para Trome.

Luego continuó con: “me da indignación una persona así, porque no se imagina el dolor que causa. Es una descarada, me provoca agarrarla de los pelos porque no sabe el sufrimiento que está causando y lo que costará superarlo, pero confío en la ley del boomerang y en el karma. El dolor que causa hoy, lo va a pagar muy caro”.

Monique Pardo sobre Jossmery Toledo: “Yo no miro a esa clase de gente”

En una conversación con Diario Correo, Monique Pardo decidió pronunciarse sobre si tenía alguna relación amical con la expolicía Jossmery Toledo, involucrada en el ‘ampay’ donde se evidenció la infidelidad de Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes. La intérprete de ‘Caramelo’ aseguró que no conoce a la modelo “ni en pelea de perros”.

“Ni en pelea de perros, yo no miro a esa clase de gente, paso de frente. Mis amistades han sido bien escogidas, desgraciadamente hay otras que se me han pegado por trabajo”, expresó Monique Pardo.

Además, Pardo negó haber expresado que es la madrastra de Rosa Fuentes, pues ella tiene a su madre que la adora y que la está apoyando en estos momentos difíciles.

“Yo lo que dije es que es la hija de mi esposo actual, de 25 años. Él la adora, es la niña de sus ojos (...) ella tiene a su madre que la adora, no quiero mentiras. A mí no me utilicen con mentiras (...) yo no soy madrastra, ella tiene a su madre, que es una reina”, expresó tajante Monique Pardo.

Luego continuó con: “Yo soy una persona muy delicada, yo sé cuándo me voy a acercarme (a Rosa Fuentes), no es el momento. Me ha sorprendido con su inteligencia, con su personalidad (...) si puedo hablar de ella, solo te diría maravillas de ella”.

