A través de sus redes sociales, Natalia Salas compartió los resultados de una prueba genética sobre el cáncer y no pudo evitar emocionarse al conocer que no tenía tendencia de desarrollar otros tipos de cáncer, pues recientemente venció la enfermedad.

“Hace un tiempo me realicé una prueba genética en la que me sacaban un poco de sangre, la analizaban para ver si tengo tendencia a hacer otro tipo de cáncer. Les dije que esa prueba se demoraba un mes más o menos y hace unos minutos he recibido el correo con los resultados”, manifestó.

En otra historia de Instagram, colocó la captura de los resultados que dice: “ No se encontraron variantes patogénicas o probablemente patogénicas ”.

“ Nunca dejen de cuidarse, por favor. Vamos caraj... ”, escribió la participante del programa ‘El Gran Chef Famosos’.

