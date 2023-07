Luego de la denuncia pública de Farik Grippa contra Chim Pum Music, en la que también estuvo involucrado Sergio George, el cantante desea que todo termine y no descartó una reconciliación con el productor musical.

El artista dijo que no le desea mal a Sergio George e indicó que este capítulo en su vida se encuentra en el pasado, pues solo espera seguir con su carrera.

“Se viene mucha música. Me siento feliz con tanto talento. Se viene música luego de estos capítulos negativos”, declaró para La República.

Asimismo, fue consultado sobre la disputa con el reconocido productor. “ Los malos capítulos de la vida están en el pasado. Yo quiero dedicarme a la música y siempre digo que hay algo más importante, la justicia divina, el karma y está bien. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo siempre he dicho que lo cortez no quita lo valiente. Yo siempre le daría la mano, siempre que la situación se acabe de la manera correcta ”, manifestó el intérprete nacional.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)





(