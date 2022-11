Arantxa Mori, integrante de la agrupación “Vanessa y Las Tremendas”, acusó a Giuliana Rengifo de destruir su relación de seis años con Eduardo Rimachi, abogado dueño de una constructora que hace poco lanzó su candidatura a la alcaldía de Santa Anita.

En declaraciones al programa “Magaly TV: La Firme”, la cantante dijo que vivió un verdadero calvario en los últimos meses debido a las constantes peleas con su expareja debido a la ‘cercanía’ que tenía con la participante de “El Gran Show”.

Según narró, la cumbiambera llamaba de madrugada a su expareja y se grababa en el dormitorio de él para luego publicar el video en sus redes sociales con mensajes subliminales dirigidos hacia ella.

“A ella parece que le gustará lo ajeno, ella no puede fijarse en un hombre soltero. Es una mujer mala. Manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”, arremetió Arantxa Mori.

La artista sostuvo, entre lágrimas, que sus planes de matrimonio con el abogado se vinieron abajo cuando encontró un brasier en el cuarto de su novio, prenda íntima que asegura es de la exintegrante de Agua Bella.

“Yo llego y encuentro un sostén en el cuarto de él. Él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella (Giuliana Rengifo). Él me dijo que utilizaba el cuarto de visitas, pero ¿qué hacía el brasier de ella en su cuarto de él? para mí es una mujer que está acostumbrada a hacer eso, pareciera que disfruta”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo desea volver a ser mamá

Ethel Pozo respondió preguntas en sus redes sociales