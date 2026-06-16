Angie Jibaja está de regreso. La exmodelo peruana volvió a Lima para asumir la conducción del nuevo podcast digital “Nadie Sabe”, junto al productor Giancarlo Cossio, Macarena Gastaldo y Varo Vargas.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Jibaja sorprendió al presentarse con un vestido negro escotado, dejando a la vista sus tatuajes y luciendo un estilo similar al que solía llevar en sus años como modelo en el país.

Entre muestras de afecto al público, Jibaja agradeció a Giancarlo por la invitación y por facilitar su regreso al país después de varios años de residencia en Chile.

“Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras, estoy nerviosa, pero muy emocionada”, manifestó Angie.

La también actriz expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto, meses después de la polémica relacionada con sus hijos y Jean Paul Santa María, así como con su pareja Romina Gachoy.

“ Vamos a darle con todo, esperamos que todo el mundo esté conectado con nosotros, eso es lo que más queremos. Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado ”, agregó.

Si bien aún no se conoce el contenido específico del podcast, Angie Jibaja adelantó que revelará detalles poco conocidos de su vida.

“ Ustedes saben que yo nunca he contado mis cosas personales, he ido poco a programas, no es nada personal con la prensa, pero son cositas, son traumas que ya superé, estoy superando ”, enfatizó.