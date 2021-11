La reconocida cantante de cumbia, Giuliana Rengifo reveló que aún cree en el amor y en el matrimonio pese a haber pasado por dos relaciones que terminaron. Y se animó a dar las cualidades que debe tener su próxima pareja.

Así lo dijo la exintegrante de ‘Agua Bella’ en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’. La conductora del espacio sabatino, Natalie Vértiz fue hasta la casa de la artista y ella le hizo un recorrido por cada rincón de su hogar.

Se animó a mostrar su habitación, allí reveló que duerme sola, a veces la acompaña su hija menor, por eso espera encontrar un nuevo amor aunque no quiere enamorarse pronto.

“Yo creo en el amor, en el matrimonio, me gustaría casarme... Soy muy romántica, em entrego mucho, soy muy sincera y a veces las personas que he podido escoger se han aprovechado de alguna forma y me han hecho un poquito de daño, curando heridas el día de hoy. No quiero enamorarme muy pronto, pero abocada a trabajar y esa es la manera que una mujer sale adelante”, aseguró Giuliana Rengifo.

Sin embargo, eso no fue todo lo que contó la intérprete. También se animó a contar cuáles son las características que debe tener su próxima pareja. “Primero que sea fiel... y que sea cariñoso porque yo soy muy cariñosa”, señaló, quien además agregó que tiene carácter fuerte, pero que no es celosa.

