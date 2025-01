En una entrevista en el programa de Verónica Linares, la artista Giuliana Rengifo se refirió al complicado momento vivió luego de su relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

La cantante dijo que el revuelo mediático de esa época afectó su vida personal y profesional.

“ Por supuesto que me arrepiento, quisiera volver a nacer ”, sostuvo.

Rengifo admitió las declaraciones de Magaly Medina le causaron daño, al punto de considerar tomar acciones legales. “ No soy amante de nadie ”, afirmó. Asimismo, aclaró que su relación con el notaria ocurrió cuando él estaba separado de la ‘Urraca’.

“ Ese daño que ella causó en mi familia y a mí en lo personal, sabiendo que yo no he sido amante de nadie, es algo que hasta hoy me persigue en redes sociales ”, manifestó.

Además, la cumbiambera revela que Gisela Valcárcel la apoyó en medio del escándalo cuando participó en ‘El Gran Show’ en el año 2022. “ Me vio muchas veces muy mal, y ella siempre estuvo conmigo ”, reconoció.

TE PUEDE INTERESAR