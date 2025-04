Mario Irivarren se pronunció tras las declaraciones de Elías Montalvo en “El Valor de la Verdad” donde afirmó que él y otros miembros de “Esto Es Guerra” como Said Palao, Melissa Loza y Karen Dejo, lo ignoraban.

En su programa de YouTube, “Good Time”, el chico reality negó que haya sido distante con Montalvo.

“ Se me mencionó en El Valor de la Verdad, dijo que yo ignoraba, mi descargo es que eso que él relata nunca sucedió, nunca he sentido haberlo ignorado, haberlo tratado de una manera distante, cortante, he tenido con él la misma relación de buena onda que he tenido con todos mis compañeros que han pasado por el programa ”, afirmó.

“ Yo recordaba que tenía buena onda con Elías, con él y con Chocolatito, que fueron los que entraron en la misma época ”, manifestó.

“ En ningún momento recuerdo haberlo tratado con desprecio o haberlo ignorado, recuerdo haber tenido la misma buena vibra con él que con todos ”, añadió.

Además, Mario Irivarren expuso varios chats donde se demuestran la buena relación que tenía con Elías Montalvo.

Chats entre Mario Irivarren y Elías Montalvo

