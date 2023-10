En la última edición de “Hablamos de belleza”, Giuliana Rengifo se expresó de manera franca cuando fue consultada sobre si mantiene una amistad con Marisol. La cantante de cumbia no escatimó en detalles al abordar el conflicto que ha tenido con ‘La Faraona’, revelando que sus desencuentros estuvieron relacionados con César Aguilar, quien fue expareja de ambas y, en la actualidad, ejerce como el manager de Marisol.

“Marisol nunca fue mi amiga, yo tengo códigos con mis amigas, con mi familia, pero con gente que así pertenezca al mismo rubro y que no es amiga, no tengo que privarme de algo que me gusta”, expresó Giuliana Rengifo

Luego continuó con: “lo que pasa con Marisol es porque tuvo una relación corta con su manager, a ella no le pareció, porque soy también artista, yo no creo ser su competencia, porque ambas tenemos público diferente. Marisol dice que no volvería con alguien que le hizo daño y hasta donde yo sé Cesar Aguilar le saco la vuelta”.

Te puede interesar

Saskia Bernaola y el reto de ser vegana en El Gran Chef Famosos: “¡No voy a probar carne!”