Tilsa Lozano compartió su opinión sobre la reciente polémica entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez en el programa “El Gran Chef Famosos”.

La exconductora de TV enfatizó que los jurados de un programa no están allí para entablar amistades con los concursantes, subrayando este punto después de que el influencer revelara haber tenido una experiencia desfavorable en el concurso.

“Josi es un tiktoker, influencer, es chibolito. Salió a decir que tuvo una mala experiencia y que un día se fue llorando por algo que le dijo Giacomo, pero me imagino que si él estaba bailando en El Gran Show y le tocaba que yo hablara de él, seguramente también se hubiese ido llorando a su casa”, expresó Tilsa.

Luego continuó con: “los que estamos en la postura de jurado no estamos para ser tus amigos ni para caerte bien. Lo digo porque también he estado del otro lado y simplemente uno dice lo que le parece. Y si no me gustó tu plato, te lo tengo que decir. Si estás pensando en las musarañas en vez de cocinar, también te lo tengo que decir. No es un juego la cocina”.

