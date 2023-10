Dayanita estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no esperó enfrentarse EN VIVO con Janet Barboza, a quien le preguntó cuándo pensaba en jubilarse de la televisión peruan, lo cual no fue del agrado de la conductora.

“Janet, ¿Usted a los cuántos años se va a retirar (de la TV)? O sea, estoy preocupada por su jubilación”, dijo la actriz cómica, ocasionando la molestia de la popular ‘Rulitos’, quien no tuvo reparo en responderle contundentemente.

“Papá Armando, no la traigas más, no nos suma. Recién tengo 49, soy una bebita, ahora, yo quiero decirle a Papá Armando y a producción, no me la traigan más, no regresa más a América Hoy la Dayanita”, expresó la presentadora.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Janet Barboza no desaprovechó la oportunidad para recordarle a Dayanita su fuerte pelea pública con Jorge Benavides, quien la tildó de “malagradecida”.

