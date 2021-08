Giuseppe Benignini vuelve a ser tendencia, pero no por hablar de su expareja Micheille Soifer o dpor un cobro de alguna deuda exorbitante, sino por vender casacas con estampados de populares personajes de Warner y Nickelodeon sin tener permiso de las marcas.

Magaly Medina presentó una nota donde muestra el nuevo emprendimiento del popular Principito, el cual es la venta de casacas personalizadas con el estampado de personajes de dibujos animados. Según Miguel Ángel de la Flor, representante de las marcas Warner y Nickelodeon, confirmó que Benignini no es cliente de ellos.

“Mira, clientes nuestros no son, no le vendemos (...) por medio de Indecopi, lo correcto es que se le mande una carta notarial, están pirateando una marca por la cual no pagan regalías”, expresó Miguel Ángel de la Flor.

Luego continuó con: “lo correcto es que le decomisen esa mercadería por medio de la policía fiscal o por carta notarial se le paralice el proceso de producción”.

Cada prenda que vende la expareja de Micheille Soifer cuesta 180 soles más delivery gratis.

EL PRINCIPITO ES DUEÑO DE LA MACRA QUE COMERCIALIZA LAS CASACAS

Un periodista de Magaly Medina conversó. mediante mensajes en Instagram, con un vendedor de la marca GB, afirmando que Giuseppe Benignini es el dueño y no un modelo.

“Nosotros somos una empresa seria, y, aparte, él es el dueño, es el señor Giuseppe Benignini y es una persona pública de lo cual no puede cometer ningún incidente”, se lee en el pantallazo.