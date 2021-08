Janet Barboza y Melissa Parades tuvieron un intercambio de palabras en América Hoy, debido a que la popular ‘rulitos’ reveló que Johanna San Miguel es mayor que ella en edad. Esto generó la burla de sus compañeros en el set.

“Tengo una memoria tan prodigiosa que recuerdo desde que tengo dos años”, comentó Janet luego de ver una nota sobre Johanna San Miguel.

“Si tú dices que tenías dos años y veías a Johana, nos vamos Janet”, dijo Ethel Pozo. “Memoria prodigiosa”, añadió entre risas Christian Domínguez.

JANET ES MENOR QUE JONANNA

La popular rulitos reveló que ella es menor que la exPataclaun, lo que causó el asombro de sus compañeros y, además, se burlaron.

“Déjenme hablar, lo que les digo es que tengo tan buena memoria recuerdo todo. Sería absurdo que yo diga eso si Johanna tiene 53 y yo 46, me lleva solo seis años”

“¿Johanna es mayor que usted? ¡Nooooo!”, dijo Paredes. Janet no se quedó callada ante la reaccionó de su compañera y dijo: “Cuando yo llegue a los cincuenta voy a estar divina, maravillosa y más sabrosa, y tú, con tanta lipotransferencia...”.

Ethel Pozo intervino y dijo que la conductora de EEG se va defender por decir que la ‘veía de chiquita’. “Johanna simplemente me lleva seis años, que no es nada”, dijo Janet. “Pero lo que pasa es que Johanna no se ha malogrado la cara”, agregó Melissa.

Discusión entre Janet Barboza y Melissa Paredes

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE