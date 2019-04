Golpean a Ariana Grande con un limón en pleno concierto (VIDEO)

La cantante estadounidense Ariana Grande fue elegida para cerrar el aclamado Festival de Coachella y jamás pensó que tendría que hacer frente a un violento momento en el escenario.

Al terminar el espectáculo, uno de los espectadores le lanzó un limón a la cantante y este impactó en ella. Inmediatamente sus fans se dieron cuenta de lo sucedido.

"La grabación se hizo viral rápidamente en las redes sociales. Ariana, me apena mucho lo de ese limón… No puedo creer que Chris y yo hayamos visto esto justo en frente de nosotros", escribió una de sus fanáticas junto al video del momento.

En las imágenes se ve que Ariana Grande sigue cantando y bailando. El show continuó como si nada sucediera.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT... I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn

— kayleigh (@KayleighPerezz) 22 de abril de 2019