Después de 23 años, se concretará la esperada reunión de la banda Gondwana junto a Quique Neira, por única vez en Lima se realizará el 12 de noviembre del 2026 en Costa 21. Un concierto donde presentarán sus grandes éxitos y recorrerán las canciones de sus discos más emblemáticos como “Sentimiento Original”, Felicidad”, “Armonía de Amor”, “Verde, Amarillo y Rojo”, “Antonia”, “Ignorancia” y muchos más.

Sobre el show:

El pasado domingo 29 de marzo en Festival REC de Concepción, se vivió un momento histórico de la música chilena: Gondwana recibió en el escenario a Quique Neira para interpretar “Sentimiento Original” y los más de 200 mil asistentes estallaron de emoción en vivo y en directo, mientras en televisión y redes sociales el reencuentro se volvió viral.

El hito abrió el camino para un show junto a Quique Neira, la icónica voz y compositor de gran parte de los hits de la banda, quien declaró: “Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música. Así que, a Dios Todopoderoso toda la Gloria por permitirnos esta oportunidad y esta escena magnífica, de alguna manera es un pedacito de la historia de la música de Chile”.

Entradas para el concierto en Perú:

Gondwana y Quique Neira se presentarán en vivo para un reencuentro único, presentando sus grandes éxitos, en Lima el 12 de noviembre del 2026 en Costa 21.

Las entradas están disponibles a través de la web de Teleticket.