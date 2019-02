Grammy 2019: BTS no se llevó el premio tras su primera nominación

Síguenos en Facebook

La popular banda surcoreana, BTS, no se llevó el máximo galardón, luego de haber sido nominada por primera vez en los premios Grammy 2019.

Para la tristeza de sus seguidores, el grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook estuvo a punto de ganar en la edición número 61 de los premios Grammy.

Los siete artistas deslumbraron cuando pasaron por la alfombra roja antes del inicio del evento, sin imaginar el resultado que iban ha tener durante la ceremonia no televisada.

Su rival "Masseduction" de St. Vincent logró el ansiado premio luego de la labor del reconocido director de arte Willo Perron.

"Be the cowboy" de Mitski, "The Offering" de The Chairman y "Well Kept Thing" de Foxhole, eran otras producciones que competían en la categoría con BTS.

Cabe destacar que los Grammy 2019 no se otorgan de acuerdo al índice de popularidad, sino por votación, como en el caso de Billboard Music Awards y American Music Awards.