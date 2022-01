Grasse Becerra empezó el 2022 con una triste noticia y es que perdió el bebé que esperaba al tener que ser operada de emergencia en Chiclayo debido a una hemorragia uterina causada por unos miomas.

“Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de aquí, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando”, dijo inicialmente en declaraciones al diario Trome.

Al ser consultaba sobre qué fue lo que ocurrió, la modelo explicó: “Se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé”.

“El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr (no iba a prosperar la gestación)”, agregó.

Grasse admitió que no estaba enterada de que estaba esperando un hijo. “Supuestamente tenía como cuatro semanas. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya’”, indicó.

“Juro que aún sigo en shock”, expresó. Finalmente, cuando le preguntaron cuándo le iban a dar de alta, la exbailarina señaló: “Aún no lo sé, pero extraño a mi familia, no esperé vivir algo tan duro”.

