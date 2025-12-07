La cantante colombiana Greeicy presentó este viernes “Curándote”, un sencillo que propone enfrentar el dolor y las tormentas emocionales mediante el baile. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca un nuevo paso en la etapa artística que la cantante desarrolló durante 2025.

El single fue escrito por Greeicy, Mike Bahía y Branbel, y se centra en la idea del movimiento como herramienta natural para atravesar los vaivenes emocionales: amor, duelo, alegrías y decepciones.

“Cuando nació esta canción, sabía que tenía una magia especial… esa invitación al baile era sanadora”, expresó la artista en una publicación de Instagram. Añadió que el tema la acompaña como un recordatorio de todo aquello que “cura el alma”.

Una mezcla hipnótica de dancehall y sonidos del Pacífico

“Curándote” se caracteriza por la fusión de ritmos dancehall, urbanos y texturas tradicionales del Pacífico colombiano, destacando el sonido de la marimba, instrumento que evoca ritmos como el currulao, el bunde y el porro sabanero.

El resultado es una propuesta vibrante y sanadora, con un sello sonoro profundamente colombiano.

La canción llega acompañada de su video oficial, disponible en YouTube, donde la artista refuerza el concepto de liberación emocional a través del movimiento.

Un cierre de año marcado por nuevos éxitos

El lanzamiento aparece cuatro meses después de su hit viral “Quiero +”, un tema de empoderamiento femenino que exploró el afrobeat y acumuló más de 15 millones de reproducciones combinadas. En septiembre alcanzó el #1 en Colombia y el #2 en Ecuador en los rankings virales de Spotify.

Durante este año, Greeicy también presentó canciones introspectivas como “Limonar”, que aborda la maternidad y la belleza de lo cotidiano, y “Estas Ganas”, con un enfoque más empoderado y provocador.

Greeicy abrirá 2026 con presentaciones internacionales

La artista participará en enero del evento AT&T Playoff Playlist Live!, parte del College Football Playoff National Championship Weekend, compartiendo cartel con artistas como Peso Pluma y Latin Mafia.

El lanzamiento de “Curándote” anticipa una nueva etapa musical en la que Greeicy retoma sus raíces rítmicas para conectar con una versión más libre y expresiva de sí misma.

Datos clave