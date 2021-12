Tras luchar por su vida durante varias semanas debido al grave accidente que sufrió en su gimnasio en Tarapoto, el modelo Greg Michel logró reencontrarse con su pequeño hijo, a quien no veía desde hace más de un año.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el belga compartió un video del reencuentro que se dio con su hijo en la ciudad de Tarapoto.

“Una bendición más del señor te amo hijo mío”, escribió Greg Michel junto a su publicación en la que se ve a su hijo haciéndole masajes en su mano, la cual resultó afectada por el accidente que sufrió con un espejo en su gimnasio.

Greg Michel tuvo emotivo reencuentro con su hijo. (Foto: Instagram @gregmichel)

“¿No puedes mover?”, le pregunta su hijo. “Todavía no, pero pronto hijito”, se escucha a Greg responderle a su hijo.

Asimismo, Greg Michel publicó varios videos en donde se le ve compartiendo un día de piscina junto a su hijo y su actual pareja.

Como se recuerda, Greg Michel denunció que la madre de su hijo, Olenka del Águila, no le permitía ver al menor pese a que ya había pagado la deuda que tenía por pensión de alimentos.

Greg Michel necesita operación de 40 mil dólares en EE.UU.

Greg Michel no está al ciento por ciento recuperado del accidente que sufrió en su gimnasio de Tarapoto. Ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, el excombatiente reveló que necesita viajar a Estados Unidos para realizarse una cuarta operación, la misma que está valorizada en 40 mil dólares.

Según el modelo belga, los médicos le han dicho que es poco probable que vuelta a levantar una pesa porque no podrá mover dos de sus dedos.

“Tenemos de un 20 a un 30% de éxito en esta operación de reconexión de los nervios. Han recomendado que no me opere por la complejidad de la artería. Hay una posibilidad de que me quede así, sin el índice ni el pulgar. Sería como una obra de Dios que recupere los dedos”, explicó.

“Pensé con o sin brazos tenía que seguir porque esto es lo que me da de comer, me da la posibilidad de educar a mi hijo y estar presente en su vida, me ha frenado porque se ha cerrado el gimnasio”, acotó.

