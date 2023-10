Greissy Ortega sorprendió al confirmar que retomó su relación sentimental con Ítalo Villaseca, a quien acusó de haberla violentado física y psicológicamente hace meses en Estados Unidos.

Y es que la colombiana recalcó que, a raíz del problema, el padre de sus hijos estuvo alejada de ella y que incluso no estuvieron viviendo juntos por un tiempo.

“Él no vivió conmigo tres meses, me dio mi espacio. Luego conversamos y nos dimos cuenta de que ya no somos una pareja de enamorados sino que estamos a nada de cumplir nueve años de casados y con hijos. Ya no estamos para andar con chiquilladas y apostamos por nuestra familia” , expresó para Trome.

Por otra parte, mencionó que no tiene planes de retornar al Perú, debido a los problemas con su hermana Milena Zárate.

“Por ahora no. No deseo ir para que mis hijos se carguen de malas energías y con gente que me desea hacer daño. Así que no los voy a exponer a eso”, agregó.

